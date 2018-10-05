Heilind榮獲“2018服務工業與物聯網領域快速成長的授權分銷商”大獎

近日，Heilind榮獲CEDA（中國信息產業商會電子分銷商分會）“2018服務工業與物聯網領域快速成長的授權分銷商”大獎，這代表了在過去一年中赫聯電子在工業與物聯網領域的突出成績與貢獻。

Hong Kong, October 03, 2018 /PressReleasePing/ – 近日，Heilind榮獲CEDA（中國信息產業商會電子分銷商分會）“2018服務工業與物聯網領域快速成長的授權分銷商”大獎，這代表了在過去一年中赫聯電子在工業與物聯網領域的突出成績與貢獻。

為服務中國智造和創新，為工業與物聯網領域推薦優秀的電子元器件授權分銷商和技術增值合作夥伴， CEDA在7月12日中國電子信息博覽會期間舉行了服務工業領域的授權分銷商的頒獎典禮，此次活動在成都舉辦，嘉獎服務工業和物聯網領域的十大授權分銷商和增速最快的授權分銷商大獎。本次評選結果是參照元器件授權分銷商自報的資料，微信投票和CEDA評審核實產生，特別針對企業在服務工業和物聯網領域成功案例丶增速丶客戶和營業收入等。經過幾個月的評審，赫聯電子贏得2018年度服務工業與物聯網領域快速成長的授權分銷商大獎。該獎項證明了赫聯電子強大的庫存、靈活的政策、靈敏的系統、知識廣博的技術支持和無與倫比的客戶服務運營理念，正是這些理念使赫聯電子更快速成長。

Heilind，即Heilind Electronics（www.heilindasia.com, www.heilind.com）成立於1974年，全球總部位於美國波士頓，已在中國內地、香港、新加坡、美國、德國、巴西、加拿大和墨西哥設立了超過40處分部。 Heilind為電子行業各細分市場的原始設備製造商和合約製造商提供支持，涵蓋25個不同元器件類別，並特別專注於互連與機電產品。其主要分銷產品包括互連器件、繼電器、風扇、開關、電路保護與熱管理、套管和線束產品、晶體與振盪器、緊固件與硬件，傳感器等。 Heilind主要代理產品線的品牌包括：3M， Adam Tech， Alpha Wire， American Zettler， Amphenol Industrial Operations， Amphenol RF， AICC， BEI Sensors， Belden， Bivar， Bulgin， Cambion， Cinch， Circuit Assembly， Conec， Crydom， Delta ， EDAC， ERNI， E-Switch， Essentra， Glenair， Heyco， Hubbell， JAE， JST， Keystone， LEMO， Metz Connect， Mill-Max， Molex， Omron， Sensata， Smith Connectors， Souriau， Steward， Switchcraft， Sullins， TE Connectivity， Weidmuller， Xmultiple etc.等。

赫聯電子亞太區市場與企業傳播經理Vesper Hu表示：“我們很高興獲得2018服務工業與物聯網領域快速成長的授權分銷商獎項，這代表了業界以及CEDA對赫聯電子的認可。作為電子行業的互連產品專家，赫聯電子提供來自100多家世界領先製造商的產品，並提供增值加工等全套解決方案。在未來的發展中，我們期待為更多客戶帶去赫聯電子的優質服務，助力工業和物聯網市場的技術創新。”

中國信息產業商會副會長，中國電子器材總公司總經理陳雯海指出:“為推動中國芯的創新應用，助力四川產業創新， CEDA在成都舉辦技術峰會並舉辦國內外領先的半導體公司，方案公司，系統製造商，運營商企業高層交流會，為工業和物聯網市場推薦優秀的元器件授權分銷商企業，具有非常重要的意義。”

關於CEDA（www.cedachina.org）：

CEDA（中國信息產業商會電子分銷商分會）是一個非盈利行業服務機構，推動授權電子分銷服務體系在中國發展，致力於電子元器件供應鏈建設。 CEDA服務在中國運作的授權分銷商，幫助會員做大做強，協同發揮技術增值服務和供應鏈增值服務價值。 CEDA的使命是在國家鼓勵發展生產服務業的大環境下，積極爭取政策和行業資源，促使電子元器件分銷服務與科技服務業、商貿服務業、現代物流業和金融服務業融合。

關於赫聯電子（Heilind Electronics）：

Heilind Electronics（赫聯電子）創立於1974年，全球總部位於美國波士頓，已在中國內地、香港、新加坡、美國、德國、巴西、加拿大和墨西哥設立了超過40處分部。 Heilind為電子行業各細分市場的原始設備製造商和合約製造商提供支持，供應來自業界頂尖製造商的產品，涵蓋25個不同元器件類別，並特別專注於互連與機電產品。其主要分銷產品包括互連器件、繼電器、風扇、開關和傳感器、電路保護與熱管理、套管和線束產品、晶體與振盪器。

Heilind以強大的庫存、靈活的政策、靈敏的系統、知識廣博的技術支持和無與倫比的客戶服務為運營理念。 2012年12月，赫聯電子正式啟動其亞太業務。赫聯亞太的總部位於中國香港，除設有銷售部外，還設置了區域配送中心和增值服務中心； 迄今，赫聯亞太已在中國香港、上海、北京、蘇州、南京、西安、東莞、成都、廈門、台北、新加坡、馬來西亞、印度、泰國、菲律賓、越南、印度尼西亞等地開設20處分部和3處倉庫(香港、新加坡和蘇州)，致力於將分銷的核心價值帶回業界。更多信息，請訪問www.heilind.com ; www.heilindasia.com；微信、 微博、 臉書及推特。

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